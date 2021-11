Mister Italiano sta già pensando a come schierare l’attacco per la sfida della Fiorentina contro la Juve. Gonzalez resta fuori, ha ancora il Covid. Salgono invece le quotazioni di Callejon, potrebbe avere il posto da titolare. Sembra essere in vantaggio su Sottil. Lo scrive Tuttosport oggi in edicola.

