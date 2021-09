Amoruso: “Italiano ha cambiato la mentalità della Fiorentina. Callejon o Sottil? Preferisco lo spagnolo”

Lorenzo Amoruso, ex calciatore Viola, è intervenuto ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare della filosofia intrapresa da mister Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole:

“L’allenatore viola è già entrato nella testa dei giocatori della Fiorentina cambiandone la mentalità. Ora possiamo davvero giocarcela con tutti. Di solito in Italia chi sta in panchina perde le motivazioni e si rilassa, invece Italiano sta tenendo tutti sulla corda pretendo il massimo da ogni calciatore della rosa. Anche il fatto di cambiare ogni volta la formazione fa parte di questo ragionamento, oltre che cercare di non dare punti di riferimento agli avversari”.