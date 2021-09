Callejon, la fiducia di Italiano è la base della sua rinascita: punta al primo gol in Serie A con la Fiorentina

Un tridente veramente “appuntito” deve cercare di abbattere l’ultimo tabù: la prima rete in Serie A di Callejon con la maglia della Fiorentina. E’ un tassello determinante per la squadra e per lo stesso calciatore che dalla passata stagione ha già ribaltato il suo mondo. Italiano ha bisogno di uomini in grado di esaltare il suo 4-3-3. Callejon è uno di questi e fra Genova sabato sera e l’Inter martedì prossimo vorrebbe arricchire i suoi numeri e magari entrare finalmente nel tabellino. La fiducia di Italiano è alla base della sua rinascita. Lo scrive il Corriere dello Sport.

