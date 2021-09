Vlahovic dovrà tirare il fiato: Italiano punta su Kokorin, lo sta aiutando a crescere, l’obiettivo è rigenerarlo

Tra i vari obiettivi del tecnico della Fiorentina c’è anche quello di rigenerare un attaccante che fino a qualche anno fa pareva potesse diventare una delle stelle del calcio russo, Aleksandr Kokorin. Il tecnico viola ha sempre dichiarato come richieda a Kokorin gli stessi concetti di gioco che pretende da Vlahovic. Anche se le caratteristiche sono differenti. L’obiettivo è rigenerarlo. Nell’arco di una stagione è normale attendersi un momento in cui il serbo debba tirare il fiato, specie se continuerà a giocare sui ritmi mostrati fin qui. Ecco che Italiano sta trovando alcune soluzioni per far notare il meno possibile l’eventuale assenza di Vlahovic. Come schierare Gonzalez punta centrale ma anche proporre Kokorin. Lo scrive Repubblica.

