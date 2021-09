Odriozola contro il Genoa debutta dal 1′ con la maglia della Fiorentina: obiettivo convincere i viola per il futuro

Alvaro Odriozola è pronto al debutto dal 1′ con la Fiorentina. Con il Genoa sarà la sua 200esima presenza in carriera, non male considerando che ha solo 25 anni. Forte il suo legame con la terra basca. Odriozola fu il primo acquisto del Real Madrid post Ronaldo, ora la missione è quella di mostrare a Firenze il vero Alvaro. In questo modo vuole convincere la Fiorentina a discutere con il Real il suo futuro. Lo scrive La Nazione.

