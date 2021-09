Il Secolo XIX scrive: “Genoa-Fiorentina è già un derby tra proprietà americane”

La Fiorentina è dal giugno 2019 una delle proprietà Usa nel calcio italiano. Rocco Commisso l’acquistò dai Della Valle per circa 170 milioni ed è stato lui stesso ad elencare costi e investimenti. Subito dopo Commisso, sono diventati a stelle e strisce altri due club in quel momento in Serie A, il Parma e lo Spezia. Per il Genoa, ormai candidato a diventare la settima squadra della Serie A con proprietà Usa, quello di sabato rappresenta un primo “derby” a stelle e strisce, anche se di fatto le date per l’ufficializzazione restano quelle del 22 settembre e del 15 ottobre. Con adempimenti previsti che dovranno essere concretizzati a partire da un primo acconto di circa 15-20 milioni. Ieri un primo segnale, anche se solo via “social”: uno dei vicepresidenti di “777 Partners”, Lenz Balan, ha iniziato a seguire via Instagram la pagina ufficiale del club rossoblù. Lo scrive Il Secolo XIX.

