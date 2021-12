Italiano: “Dobbiamo vincere fuori casa. Callejon-Sottil stanno capendo le mie richieste”

Italiano ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dopo questi suoi primi mesi sulla panchina gigliata:

“La settimana del trittico non è facile per il recupero e la gestione ma stiamo lavorando bene, la squadra contro la Sampdoria ha reagito. Noi vogliamo fare bene anche fuori casa perchè ultimamente non lo stiamo facendo. Questa Fiorentina può migliorare ancora tanto, non faccio nomi ma molti stanno crescendo, è una squadra giovane. Callejon e Sottil? C’era bisogno di adattamento e di capire le richieste tattiche dell’allenatore. Vedo in crescita tanti singoli e due sono proprio Callejon e Sottil. Serve una prestazione importante fuori casa, ci siamo un po’ inceppati. In trasferta segniamo meno. La serata contro il Milan è stata entusiasmante, abbiamo battuto un grande club. Quello è il giorno più bello finora vissuto a Firenze. Il Bologna è forte ed in salute, va affrontata con massima concentrazione”.

