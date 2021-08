Verso il Cosenza, Callejon favorito su Sottil nel tridente. Bonaventura e Duncan a centrocampo

Italiano non farà sconti e schiererà la miglior formazione possibile questa sera contro il Cosenza. Ci si aspetta là davanti la coppia Vlahovic-Gonzalez poi Callejon favorito su Sottil per completare il tridente almeno dall’inizio. In difesa spazio a Venuti e Igor. Bonaventura e Duncan potrebbero spuntarla su Benassi e Castrovilli per le altre due maglie. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, SKYSPORT, FUTURO DI VLAHOVIC IN 48 ORE: DECIDE COMMISSO. IN CASO DI CESSIONE VIOLA SU CUNHA E SCAMACCA