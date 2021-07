Moena 2021, finisce il ritiro della Fiorentina. Callejon torna a lavorare in parte in gruppo. Si ferma Sottil

Alle 10.00 è iniziata la seduta di allenamento della Fiorentina. José Maria Callejon dopo il colpo subito alla caviglia nello schianto contro il palo in amichevole oggi è tornato a fare esercizi con il pallone, dopo un giorno di palestra e poi di esercizi sul campo. Lavora comunque ancora a parte. Mister Italiano poi ha suddiviso la squadra in due, chi ha giocato ieri sessione di scarico e palestra, lavoro personalizzato in parte per Kokorin. Callejon si è rivisto nella seduta tattica di chi ieri non ha giocato contro la Virtus Verona. Sottil si ferma, lascia il campo prima della fine dell’allenamento. Pesistica per Bonaventura, Igor e Venuti.

