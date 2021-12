Dal centro sportivo, Duncan titolare, in avanti Callejon in vantaggio su Sottil e Saponara

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, ci sono sostanzialmente due dubbi di formazione per partita della Fiorentina in programma domani al Franchi contro il Sassuolo. In porta tocca a Terracciano, con Dragowski ancora fuori per infortunio. In difesa i titolari Odriozola, Milenkovic, Quarta e Biraghi. A centrocampo Torreira con Bonaventura e Duncan, favorito su Maleh (il marocchino ha giocato titolare in Coppa Italia). In avanti sicuri del posto Vlahovic e Nico Gonzalez il vero dubbio è l’altro esterno dove si giocano il posto Callejon, Saponara e Sottil con lo spagnolo leggermente in vantaggio sui compagni di squadra.

