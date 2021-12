Repubblica, Callejon parte titolare anche oggi, Italiano punta sulla sua qualità 

Questa volta la terza partita in una settimana, quella tanto temuta dagli allenatori, fa un po’ meno paura. E per il derby dell’Appennino contro il Bologna le scelte di Vincenzo Italiano possono pescare tra chi ha voglia di riprendersi il proprio posto. Tra gli undici titolari confermato Callejon, che è in un periodo di forma. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, MILAN SU MILENKOVIC MA NON C’È UNA CLAUSOLA: LA FIORENTINA PUÒ SPARARE ALTO