Callejon annuncia il suo ritiro dal calcio a 38 anni: giocherà l’ultima partita con il Marbella il 24 maggio

Dopo una carriera ricca di emozioni, successi e oltre 600 presenze tra Spagna e Italia, José Maria Callejón ha deciso di dire addio al calcio giocato. Il 38enne spagnolo, ex Napoli e Fiorentina e con trascorsi importanti anche al Real Madrid, chiuderà il sipario sabato 24 maggio al Banus Football Center, con la maglia del suo attuale club, il Marbella, nella terza divisione spagnola.

Un addio fortemente simbolico, carico di significato: sarà una partita decisiva per la salvezza contro l’Antequera, nella quale Callejón scenderà in campo con il suo iconico numero 7. Una scelta romantica, “a casa, con la sua gente”, come aveva sempre sognato. Un finale perfetto, vissuto da protagonista: 36 presenze, 10 gol e 10 assist in questa stagione, numeri che testimoniano quanto sia stato ancora decisivo, sia sul campo che nello spogliatoio.

L’annuncio ufficiale è arrivato dal club stesso, che ha voluto trasformare l’occasione in un evento speciale: “Ci giochiamo la vita e onoriamo la storia. Assisti al ritiro professionale di José Callejón, leggenda del calcio…”, con biglietti a soli 5 euro per rendere omaggio a un grande calciatore.