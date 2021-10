Flachi: “Callejon in difficoltà sia in fase offensiva che difensiva. Il Venezia ha giocato su di lui”

Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno il giorno dopo la sconfitta della Fiorentina a Venezia, queste le sue parole:

“La partita contro il Venezia ha riportato tutti con i piedi per terra, certe partite ti fanno capire tante cose, se si gioca a ritmi normali la Fiorentina diventa una squadra normale. Ieri ho visto Callejon in grande difficoltà sia in fase offensiva che in fase difensiva, per questo il Venezia ha giocato molto dalla parte dello spagnolo che non è più il giocatore atletico di un tempo. Nel modulo di Italiano la differenza la fanno i ritmi” conclude Flachi.

