Le ultime dal centro sportivo, Odriozola favorito su Venuti, Saponara in vantaggio su Callejon

Arrivano le ultime dal centro sportivo della Fiorentina riportate da Radio Bruno, domani la squadra viola sarà di scena a Verona, ci sono alcuni dubbi di formazione e altre certezze. Come quella di Terzic, annunciato da Italiano in conferenza stampa (LEGGI QUI) titolare al posto dello squalificato Biraghi. In difesa ci saranno Milenkovic e Quarta, con Odriozola favorito su Venuti. A centrocampo Torreira con Bonaventura, che indosserà la fascia di capitano se Venuti non dovesse essere della partita) e Duncan, in vantaggio su Castrovilli e Maleh. Tridente d’attacco formato da Vlahovic, Nico Gonzalez e Saponara, favorito su Callejon e Sottil. In porta naturalmente Terracciano.

