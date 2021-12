Kokorin-Fiorentina al capolinea? Dalla Russia confermano l’interesse: “È nella lista osservati”

Prossima alla fine l’avventura di Kokorin alla Fiorentina? al ritorno in Russia? Roman Teryushkov, dirigente del Chimki, ha parlato ai microfoni di Sport24 dell’interesse. Ecco le sue parole: “Abbiamo una lista estesa che contiene giocatori che vanno in scadenza o che potrebbero cambiare squadra in futuro. Ci sono anche Kokorin e Zhirkov, ma pe rora si tratta solo di un elenco di ricerche. In quella lista ci sono tanti calciatori”.

