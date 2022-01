“Non so perchè Italiano abbia voluto far fare una figura di mer** a Kokorin. Callejon titolare giusto”

A Toscana TV il procuratore Furio Valcareggi ha commentato la sconfitta della Fiorentina 4-0 a Torino e l’ingresso in campo di Kokorin:

“Una partita così inguardabile, penso sia irripetibile. Kokorin? Non mi spiego perché vuoi fargli fare una figura di merda come ha fatto? Perchè metterlo in campo? Gli avrei risparmiato uno zero in pagella. Callejon? Meritava la maglia da titolare, al di là dell’errore che ha fatto”.

