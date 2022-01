Vlahovic insultato dai tifosi del Torino, contro di lui all’uscita anche il coro: “Gobbo di mer**”

Una partita da dimenticare sotto tutti i punti di vista per Dusan Vlahovic che in campo è affondato insieme alla sua Fiorentina, sconfitta 4-0 in casa del Torino ma anche al momento dell’uscita dal campo le cose non sono andate meglio. Infatti quando Italiano lo ha sostituito al minuto 73 i tifosi del Torino presenti allo stadio lo hanno insultato e poi gli hanno dedicato il coro: “Gobbo di mer**” in riferimento ai rumors di mercato che lo vedono come possibile acquisto della Juventus. Cosi da scatenare anche la rabbia di Vlahovic in panchina

Fischi de tifosi granata per #Vlahovic al momento dell’uscita, con coro “gobbo di m….” annesso. #TorinoFiorentina #Fiorentina — Matteo Dovellini (@MatteoDovellini) January 10, 2022

TUTTA LA FURIA DI VLAHOVIC AL MOMENTO DEL RIENTRO IN PANCHINA