Saponara Vs Callejon derby sulle fasce per un posto da titolare contro la Lazio

Oltre ad aver lasciato in eredità un Riccardo Saponara da stropicciarsi gli occhi, la partita di domenica pomeriggio contro il Cagliari ha consegnato un’altra certezza: Italiano adesso sa di poter contare davvero su due coppie per le posizioni da esterno in attacco. E in vista di Lazio-Fiorentina se la vedono di nuovo Saponara e Callejon come è stato due giorni: ci sono un paio di motivi che fanno sorridere il tecnico viola. Come Saponara anche Callejon è al suo ultimo anno di Fiorentina e da qui in avanti proverà ad aumentare i giri del proprio rendimento per convincere il club e ancor più del “rivale” ha una statistica che lo riguarda al cui fascino un allenatore non può rimanere insensibile. Lo scrive il Corriere dello Sport.

