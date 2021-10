CorSport, contro la Lazio più fisicità: Odriozola, Amrabat/Duncan dal 1′

Il gruppo di Italiano è tornato ieri subito ad allenarsi per mantenere il passo di un calendario che non concede tregua in queste settimane a cavallo tra ottobre e novembre. La vittoria netta e convincente contro il Cagliari ha permesso alla squadra viola di mettere da parte le due sconfitte di fila. Un cambio possibile in difesa, dove Venuti dovrebbe lasciare il posto a Odriozola invertendo quanto accaduto due giorni fa; un cambio anche nel mezzo, perchè la fisicità di Duncan (o Amrabat) sembra necessaria per contrastare la forza d’urto del centrocampo biancoceleste. Saponara favorito su Callejon. Lo scrive il Corriere dello Sport.

