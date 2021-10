Carnevali: “Scamacca? Resta al Sassuolo a gennaio. Vlahovic? Spero resti in Italia”

Oggi il ds del Sassuolo Carnevali ha parlato a Tuttosport:

Raspadori e Scamacca sono stati a più riprese nel mirino della Juventus, oltre che dell’Inter…

Sicuramente a gennaio non si muovono. Il principio è lo stesso: noi siamo pronti a vendere i nostri gioielli alle big, ma soltanto se le offerte sono soddisfacenti. Esattamente come è successo con Locatelli.

La Fiorentina ha annunciato che Vlahovic non rinnoverà: dove immagina il serbo?

Per il bene del campionato spero resti in Italia. Ma in questo momento è più facile che un’offerta per un talento del genere arrivi dall’estero.

