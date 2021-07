Repubblica, Callejon diviso tra rilancio o addio: la Lazio ci prova ma 1 milione non basta

Nella prima istantanea da Moena di sabato scorso c’è tutto del rapporto tra Vincenzo Italiano e José Maria Callejon di questi giorni. Un rapporto diretto, fatto di carota e di bastone «se ti alleni così come posso farti giocare», oppure «vedi José così e tutto più semplice» dopo un esercizio sui tiri in porta. Un rapporto da cui si evince la volontà del tecnico di recuperare un giocatore che per curriculum e storia dovrebbe trainare questa Fiorentina.

Adesso lo scenario è diverso: la società ci punta, anche per difendere le proprie scelte ed evitare di vedere la ripresa di un giocatore altrove. il sistema di gioco è pronto a valorizzarlo, ma c’è un enorme “ma”, rappresentato dai grandi amori che quando ritornano scombussolano tutto: Maurizio Sarri, ripartito dalla Lazio. Sarri non ha mai nascosto il desiderio di riaverlo, anche per velocizzare le azioni di inserimento del suo calcio nel nuovo contesto dove vorrebbe ricomporre la catena destra ex Napoli con Hysaj. La cifra messa sul piatto da Lotito è per ora bassa, 1 milione, ma se si dovesse alzare la posta tutto può succedere. La Fiorentina punta comunque, nel caso di cessione, a avere un indennizzo, circa quattro milioni, considerando che il monte ingaggi sarebbe notevolmente alleggerito, altrimenti ci sarebbe un altro no come quello dato a gennaio al Granada. Lo scrive Repubblica.

