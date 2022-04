Da Napoli la richiesta: “Italiano faccia ricevere a Callejon l’applauso che la pandemia gli ha negato”

Josè Maria Callejon è stato un pilastro del Napoli, per 7 anni ha giocato nella squadra azzurra scrivendo la storia in Campania. Il suo ultimo anno, causa stadi chiusi con la pandemia, non ha potuto ricevere il saluto che avrebbe meritato. La sua scelta di giocare gratis gli ultimi due mesi (il suo contratto scadeva il 30 giugno ma la stagione fini ad agosto per via del Covid) non è stata dimenticata. Oggi tornerà allo stadio Maradona con la maglia della Fiorentina per la seconda volta da avversario, ma questa volta ci sarà il pubblico, a contrario della stagione scorsa dove la partita si giocò a porte chiuse. Da qui la richiesta di una passerella per fargli prendere il tributo che merita

Domani torna al Maradona un signore che in 7 anni ha totalizzato 349 partite, 82 gol, 79 assist, 0 infortuni e 0 polemiche, che a contratto scaduto giocò due mesi gratis.

Mi auguro che Italiano gli permetta di ricevere l’immenso applauso che la pandemia gli ha negato.#Callejon pic.twitter.com/OZk3LxSB3y — Mirko Calemme (@mirkocalemme) April 9, 2022

