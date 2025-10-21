Grave lutto per l’ex Fiorentina Josè Maria Callejon: morta la sorella Vanesa, aveva 47 anni

Grave lutto per José Callejon, ex esterno di Napoli e Fiorentina, oggi al Marbella FC. È infatti scomparsa la sorella Vanesa, a soli 47 anni.

La notizia è stata resa nota proprio dal Marbella FC, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio cordoglio attraverso un messaggio diffuso sui social ufficiali:

“Il Marbella Football Club è profondamente addolorato per la scomparsa di Vanesa Callejón, sorella dei nostri ex giocatori José e Juanmi Callejón. L’organizzazione desidera esprimere le sue condoglianze e il suo sostegno alla famiglia e agli amici in questo momento difficile. RIP”.

Anche il Napoli, club con cui Callejon ha vissuto alcune delle stagioni più importanti della sua carriera, si è stretto attorno all’ex calciatore, inviando un messaggio di vicinanza e affetto alla famiglia.