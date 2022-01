Radio Bruno, Callejon dovrebbe giocare titolare, Ikonè dalla panchina. Duncan a centrocampo

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, le due assenza di Vlahovic e Saponara non cambiano di tanto la formazione della Fiorentina per Cagliari. In porta dovrebbe giocare Terracciano, in difesa Igor al posto di Martinez Quarta appena tornato a disposizione dopo la positività al Covid, a centrocampo sicuri del posto Torreira e Bonaventura, sulla mezzala sinistra Duncan favorito su Castrovilli e Maleh. Davanti tridente formato da Nico Gonzalez, Piatek e Callejon, favorito su Ikonè.