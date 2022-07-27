Callejon: “Dopo la Fiorentina volevo tornare a casa. A Napoli gli anni migliori della mia carriera”

Intervistato da Cadena SER, il nuovo acquisto del Granada, José Callejon, appena arrivato a parametro zero dopo la fine del suo contratto con la Fiorentina, si è presentato ai suoi nuovi tifosi: “Vole...

Intervistato da Cadena SER, il nuovo acquisto del Granada, José Callejon, appena arrivato a parametro zero dopo la fine del suo contratto con la Fiorentina, si è presentato ai suoi nuovi tifosi: “Volevo tornare in Spagna dopo nove anni in Italia. Sono arrivato nel 2013 al Napoli grazie a Rafa Benitez, in Campania ho vissuto sette anni molto positivi, sicuramente i migliori della mia carriera. Nelle ultime due stagioni sono stato a Firenze e adesso volevo tornare a casa. Ho giocato molte partite di alto livello, ho giocato in Champions ed Europa League. Ora voglio fare del mio meglio qui a Granada. Avevo anche altre opzioni, ma il Granada mi ha convinto. Ora l’obiettivo è risalire nella Liga. Mourinho? Con lui ho vissuto due anni molto belli al Real Madrid. Abbiamo un bel rapporto e tre mesi fa abbiamo parlato durante Fiorentina-Roma. Gli ho restituito la foto che ci fecero al Bernabéu”,

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