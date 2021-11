Pradè: “Gonzalez non ha giocato per problema al polpaccio. Felice per Callejon, ci dà molto”

Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato il dirigente viola Daniele Pradè: “Fanno 15 gol in 4 partite in casa, e 4 presi. Questo campo fa la differenza per noi, l’ho sempre detto. Oggi i tifosi sono stati incredibili: siamo passati in svantaggio, hanno capito che stavamo giocando solo noi e avevamo preso gol alla prima azione loro. Potevamo abbatterci, invece bravo il mister e brava la squadra”.

Sulle assenze Erano moltissime. Oggi voglio fare i complimenti: avevamo Castovilli infortunato, Gonzalez e per questo non ha giocato con un problema al polpaccio, Pulgar e Nastasic fuori. Oggi i ragazzi hanno dato veramente tutto dopo che avevano giocato già sabato”.

Su Callejon “Voglio fare i complimenti a un calciatore, me lo sento perché è personale: complimenti a Callejon. Ha passato momenti difficilissimi, è arrivato alla fine del mercato e ha preso subito il Covid. Abbiamo giocato con un modulo non consono a lui l’anno scorso, quest’anno ci sta dando tanto. Non ti dà solo all’interno del campo ma anche all’interno del gruppo. È un professionista esemplare, ha un’energia incredibile per l’età che ha. Il fatto che non aveva mai fatto gol lo sentiva anche su se stesso, perché la critica ti resta dentro. Oggi si merita gli applausi”.

La gioia di Commisso “È entrato nello spogliatoio felicissimo, ha salutato tutti. Già ieri aveva fatto un discorso molto positivo alla squadra, dicendo ai ragazzi di non sentire addosso quei 6-7 minuti”.

