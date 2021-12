Doveri come al solito ha fatto il suo dovere: Penalizzarci! Lassù diamo fastidio

Doveri di Livorno, una garanzia

Saranno state le bordate di presidenza e dirigenza ha dare fastidio alla lega? O semplicemente Doveri ha fatto il suo dovere come al solito contro di noi? Domande misteriose, ma che trovano risvolti nel rettangolo verde.

Un arbitraggio al limite dello scandaloso. Vlahovic messo giù continuamente senza mai ricevere un fallo o un cartellino per quelli del Verona. Alla fine si e stizzito pure lui, e ci credo, ti buttano sempre giù, l’arbitro non ti fischia un fallo ed alla fine ti innervosisci.

Oltre all’arbitro una parolina la spenderei anche per il mister. Nessuna critica si intenda, ha saputo plasmare una squadra di bassa classifica in una bellissima realtà, però certi esperimenti lasciano il tempo che trovano. Non è un caso se il pari sia arrivata con l’ingresso di alcuni titolari. Certo al posto di Biraghi c’è solo Terzic, e di questo la società ne deve essere consapevole, ma alcuni innesti tra i titolari non mi sono piaciuti, vedasi Venuti.

Per sessanta minuti siamo riusciti pochissime volte ad affacciarci sulle fasce, cosa che è fondamentale nella costruzione del nostro gioco, una ragione dovrà pure esserci.

La catena di destra non ha funzionato sino all’ingresso del duo spagnolo Callejon/Odriozola. Venuti non è pervenuto , e Terzic ha pagato lo stress da titolarità. Inizio a pensare anche alle parole di Nico Gonzalez, che al suo arrivo aveva detto esplicitamente che lui ama giocare a sinistra. Certo tutti noi tifosi abbiamo insistito affinché giocasse a piede invertito, ma i risultati fino adesso sono stati deludenti. Quindi forse sarebbe meglio riportarlo a sinistra, ma l’allenatore è Italiano, quindi sta a lui capire certe dinamiche non certo a me.

Il Verona ha pressato per 80 minuti incessantemente, ed alla lunga abbiamo pagato dazio. Ma la Fiorentina vista in buona parte del primo tempo è apparsa fin troppo scialba e mai in partita. Ci ha messo troppo tempo la squadra di Italiano a carburare, ed in più si è messa anche la sfortuna con gli infortuni di Bonaventura e Saponara, appena entrato. Alla fine questi due infortuni ci hanno aiutato, paradossalmente. L’uscita di Saponara ha propiziato l’ingresso di Callejon e quello di Jack l’ingresso di un Castrovilli fino ad ora vero Ghost player viola.

Mi fa tantissimo piacere che alla fine a pareggiarla sia stata proprio Castrovilli. Un giocatore fantasma da inizio campionato, ma che non può aver dimenticato chi sia, un predestinato. Quindi mi auguro che questo gol oltre a regalarci un pareggio quasi insperato, ci abbia restituito uno dei giocatori più forti in rosa, finora all’ombra della panchina, tra infortuni e scelte tecniche.

Un pareggio che alla fine ci va stretto, se Duncan non avesse sprecato malamente la palla del 1-2 mandando la palla a ponte vecchio, forse ora discutevamo di altro, ma non voglio avvelenarmi, voglio pensare che sia stato solo uno scivolone. Occhio però, perché adesso avremo un filotto di quattro partite abbastanza abbordabili, e vanno vinte. Italiano non pareggiava mai, speriamo non abbia iniziato proprio adesso!

Iniziamo questo nuovo anno con tanti regali, dal mercato ai punti in classifica, sono regali che noi tifosi, meritiamo. Quest’anno non è così complicato, con un po di consapevolezza in più e con una mano al portafoglio potremmo ambire tranquillamente anche ad un posto in Champions. Ikonè è già nostro, aggiungiamo un cambio per Biraghi ed uno per Vlahovic e jammece a piglià o post nuostre!

Jammo ja!

Lo scugnizzo viola

ITALIANO ANNUNCIA IKONÉ: “SI AGGREGHERÀ PRESTO ALLA SQUADRA, NOTIZIA CERTA. VLAHOVIC RESTA”