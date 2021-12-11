Bucchioni: "Callejon-Odriozola i titolari della fascia destra. Formazione? È la migliore Fiorentina"

Le parole di Enzo Bucchioni nel pre partita di Fiorentina-Salernitana

Enzo Bucchioni, noto opinionista nell'ambiente Viola, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport per commentare la formazione scelta da Vincenzo Italiano in vista di Fiorentina-Salernitana. Ecco le sue parole: "Questa è la formazione titolare. È la preferita dall’allenatore. Callejon, sappiamo quanto sia importante a livello tattico e adesso è anche in forma. Odriozola? È un giocatore che viene dal Real Madrid, ha una capacità aerobica straordinaria con tempi di inserimento perfetti. Oggi, con un giocatore intelligente come Callejon che ti apre gli spazi, la situazione è ottimale. Oggi è necessario non sottovalutare l'impegno, per questo forse il mister si affida agi uomini di maggior esperienza"

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