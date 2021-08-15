Gazzetta, Callejon resta nel mirino della Lazio: lo rivuole Sarri, è un suo pupillo

La Lazio vuole Callejon, resta un obiettivo di mercato

José Maria Callejon è un pupillo di Sarri per la Lazio. L'esterno è in uscita dalla Fiorentina e resta uno degli obiettivi dei biancocelesti. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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