Retroscena Kouamè, è stata la partita contro il Napoli a farlo restare alla Fiorentina. Momento d’oro

Come scrive il Corriere dello Sport, per Kouamè il periodo è strepitoso per Kouamè sia in campo e sia fuori dal campo per la nascita del secondo figlio Kenan Phils nella giornata di ieri. È il suo momento, è l’ora dei festeggiamenti, del sorriso e di quella serenità che Vincenzo Italiano sta predicando in questo periodo. Il tecnico vuole alleggerire le tensioni e Kouame può essere il simbolo di questo obiettivo. Trattenerlo è stata un’intuizione da parte della società, grazie pure alla volontà del calciatore e del suo entourage. La scorsa estate la sua partenza sembrava quasi certa poi, dopo la gara con il Napoli, tutto è cambiato e adesso quella decisione condivisa comincia a dare tutti i suoi frutti. Sta addirittura andando al di là di ogni aspettativa e Firenze si gode la sua qualità.

Senza dimenticare che è uno dei giocatori più decisivi. Ha già servito 6 assist in questa stagione ed è a un passo dall’eguagliare il suo record personale realizzato lo scorso anno con la casacca dell’Anderlecht dove è cresciuto e maturato. In Conference League giovedì scorso ha messo l’assist per Jovic ed è stato fondamentale anche sul secondo gol del serbo. A livello di assist nel nostro campionato solo Milinkovic-Savic ne ha serviti di più, ovvero sette. Inoltre da inizio ottobre Christian Kouame ha partecipato a sette azioni da gol in tutte le competizioni (2 gol e 5 assist) così come Kvaratskhelia e Lautaro Martinez. Nessun altro giocatore della serie A ha fatto meglio.

Contro il Baseksehir ha regalato l’ennesima dimostrazione di qualità, imprevedibilità e perfino leggerezza. L’arma in più di Vincenzo Italiano è proprio l’ivoriano che ha dimostrato di essere pure un camaleonte della fase offensiva perché è stato schierato al centro, come esterno e perfino da rifinitore. Gli sta riuscendo bene praticamente tutto e questo è un altro elemento a suo favore rispetto ai compagni di reparto. Kouame, che fino all’ultimo giorno di mercato si trovava nella lista dei partenti, è ormai un insostituibile. Nell’ultima uscita si è affiancato maggiormente a Jovic e ne hanno beneficiato entrambi.

