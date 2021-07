Corriere dello Sport, botta e risposta Commisso-Gattuso: via la clausola, Firenze deve sapere

Sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio si è tornati a parlare del divorzio tra la Fiorentina e Gennaro Gattuso, ed in particolare modo della clausola di riservatezza legata alla vicenda. Dopo il botta e risposta avvenuto negli scorsi giorni tra il Presidente (clicca qui per leggere le parole del Presidente) ed il tecnico calabrese (clicca qui per leggere le parole di Gattuso), secondo quanto scritto dal quotidiano, adesso verrà fuori la realtà dei fatti nella storia mai realmente cominciata tra la Fiorentina e Gennaro Gattuso, spiega il quotidiano. Firenze aspetta di sapere, vuole per capire i motivi che hanno portato alla fine di un rapporto voluto fortemente da Commisso e mai iniziato. Molte le ricostruzioni emerse in queste settimane, ma non è ancora arrivata la versione definitiva, l’unica che effettivamente metterebbe la parola fine alle questione.

