Il Corriere dello Sport titola: “Allarme totale sulle fasce, anche Parisi è uscito malconcio da ieri”

Il Corriere dello Sport ha analizzato la situazione infortunati subito dopo il match con il Parma in vista della gara di giovedì contro il Celje valida per il ritorno dei quarti di Conference: “Da oggi la Fiorentina inizia a preparare la partita di ritorno con vari problemi perché Palladino ha 3 squalificati come Zaniolo, Moreno e Dodo quindi non utilizzabili per la sfida agli sloveni. A destra attualmente Palladino non ha nessun giocatore di ruolo disponibile per giocare, mentre anche a sinistra i problemi non mancano visto che Gosens non recupererà e Parisi è apparso non al meglio per un problema alla caviglia che dovrà essere valutato, ma la Fiorentina lo intende preservare in vista del campionato. A centrocampo potrebbe rifiatare Mandragora che nelle ultime 15 partite, è partito titolare in 14 occasioni e che quindi potrebbe star fuori. Pronti Adli e Richardson per presiedere il centrocampo con Ndour sullo sfondo.”