Il Corriere dello Sport scrive: “La Fiorentina ha fatto viola Pirlo. Terribile fine anno per la Juventus”

La più bella Fiorentina della stagione ha inflitto la prima sconfitta stagionale in campionato alla Juventus. Per i bianconeri, che oggi potrebbero scivolare a -10 dal Milan e a -9 dall’Inter, è stato un finale di 2020 terribile.

La Fiorentina aveva molti spazi per palleggiare e li sfruttava bene perchè l’ex Bayern arretrava per tessere il gioco e per far pesare la sua qualità. Bonucci e Betancur disseminavano la loro prova di errori e gli ospiti, che si difendevano bene con il 5-3-2 e ripartivano con velocità, sono andati vicini al raddoppio con Castrovilli, fermato da Szczesny. Lo riporta il Corriere dello Sport.

