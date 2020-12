Tuttosport dà la colpa all’arbitro: “Castrovilli è stato graziato, Borja Valero doveva essere espulso”

Ecco la moviola di Juventus-Fiorentina di Tuttosport: “Al 5′ Ronaldo chiede un fallo di mano di Amrabat in barriera appena fuori area su una sua punizione: gomito abbastanza largo, ci stava il fischio. Dubbi anche sul braccio di Pezzella sulla faccia di Chiesa al 9′, sempre fuori area, e sulla mano di Milenkovic sulla facci di Ronaldo al 13′, stavolta in area. Al 18′ La Penna espelle Cuadrado, che prima aveva ammonito, dopo aver rivisto al Var l’intervento in scivolata su Castrovilli. Giusto: il colombiano finisce con i tacchetti sulla tibia del viola. Borja Valero, giustamente ammonito al 1 st per fallo su Danilo, graziato al 5′ dal secondo giallo. Al 13′ spinta da dietro di Castrovilli in area su Ronaldo: rigore, ma La Penna lascia correre e il Var non interviene. Al 31′ Dragowski perde palla in area e poi spinge col gomito Bernardeschi, La Penna dopo essersi consultato con il Var lascia proseguire senza rivedere: meno netto del precedente, ma sembra da rigore anche questo”.

