Zazzaroni parla della situazione Iachini e rivela di una telefonata intercorsa con Sarri

Ivan Zazzaroni direttore del corriere dello sport é intervenuto ai microfoni di radio Bruno, toccando alcuni dei temi caldi di casa Fiorentina:

Sulla questione Iachini ha detto che , un conto é il valore sul campo di gioco, un vinto é il valore percepito. É evidente come sia stata una scelta imposta da Commisso e che non fosse condivisa dagli altri organi societari. I risultati negativi hanno fatto prendere l’ago della bilancia dalla parte di quest’ultimi.

Su Sarri si è invece espresso dicendo di averlo sentito non molto tempo fa e che quest’ultimo non abbia al momento intenzione di rescindere con la Juventus. Sarri può essere convinto con un gruppo di giocatori pronti a mettersi a sua disposizione, cosa che alla Juventus non è accaduta. La Fiorentina ha un’ottima rosa, ma la Fiorentina dovrà capire se è convinta realmente di Iachini, perché nel calcio le cose a metà del guado non stanno in piedi.

