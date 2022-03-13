Corriere dello Sport: "Se la Fiorentina va in Europa Milenkovic rinnova il suo contratto. No alla Juve?"
Nikola Milenkovic sta fornendo prestazioni sempre più convincenti ma ha il contratto in scadenza con la Fiorentina nel 2023
Non è ancora completamente tramontata la speranza di un rinnovo con la Fiorentina di Nikola Milenkovic. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, se i viola riuscissero a qualificarsi in una competizione europea il difensore potrebbe decidere di prolungare la sua permanenza a Firenze, rifiutando così le avances di altri club. Su di lui c'è anche la Juve, che resta alla finestra per monitorare l'evolversi della situazione. Lo riporta Calciomercato.com
IL RINGRAZIAMENTO DI MIHAJLOVIC AI TIFOSI DELLA FIORENTINA
https://www.labaroviola.com/mihajlovic-ringrazia-firenze-per-la-prima-volta-i-tifosi-della-fiorentina-non-mi-hanno-fischiato/168887/