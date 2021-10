“Tornasse indietro, il Bologna cederebbe Orsolini alla Fiorentina. Potrebbe partire a gennaio”

Claudio Beneforti, giornalista del Corriere dello Sport molto vicino alle vicende di casa Bologna, è intervenuto ai microfoni di TMW News per parlare di Riccardo Orsolini, giocatore in orbita Fiorentina quest’estate ed adesso ai margini del Bologna. Ecco le sue parole: “Orsolini lo voleva la Fiorentina quest’estate. Il Bolgona non lo ha dato e, tornando indietro, lo cederebbe perché è penalizzato dal nuovo modulo. Di fronte ad una proposta importante come quella che fecero i gigliati può essere ceduto. Se gli scenari continuano ad essere questi, non escludo che possa partire a gennaio”.