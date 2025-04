Corriere dello Sport: “Il futuro di Zaniolo in bilico: addio obbligo di riscatto, cosa serve per rimanere?”

Adesso è matematicamente sicuro: su Zaniolo è decaduto l’obbligo di riscatto. Il ragazzo, causa una forma fisica mai ritrovata a pieno e un cambio modulo che lo ha messo in disparte, ha giocato solo 7 minuti nelle ultime cinque di campionato, ed è stato in panchina pure conto il Parma, nonostante al ritorno col Celje fosse squalificato. Palladino mercoledì lo ha elogiato per l’attitudine al lavoro e le sue qualità, anche se le scelte delle ultime gare parlano chiaro: per Zaniolo non c’è posto. Per far scattare l’obbligo di riscatto, Zaniolo avrebbe dovuto giocare almeno il 60% delle partite dal giorno del suo arrivo (21/25), con un minutaggio di almeno 30 minuti. La squadra proprietaria del cartellino è il Galatasaray, che sicuramente sarebbe ben disposta a ritrattare gli accordi presi a Febbraio con una Fiorentina plausibilmente non è interessata a riprendere il giocatore. Nulla è ancora deciso, e un bel finale di stagione potrebbe cambiare tutto. Lo riporta il Corriere dello Sport.