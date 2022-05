CorSport, il Milan vuole regalare Milenkovic a Pioli. La richiesta della Fiorentina è di 20 milioni

Il Milan torna su Nikola Milenkovic. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i rossoneri sono al lavoro per regalare a Stefano Pioli un difensore centrale. Il preferito del club è Botman del Lille. Tuttavia, come riportato nell’edizione odierna del quotidiano, il Milan continua a pensare anche a Nikola Milenkovic, il cui futuro a Firenze è in bilico. Il club Viola, però, non è intenzionato ad offrire trattamenti di favore e per il proprio centrale chiede circa 20 milioni di Euro. Il serbo piace particolarmente a Pioli, che lo ha già allenato durante il suo trascorso sulla panchina viola.

