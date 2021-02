Corriere dello Sport, Bonaventura si è preso la Fiorentina: i viola si affidano a lui per risalire

Non è che Giacomo Bonaventura gioca perchè una volta non c’è Castrovilli e l’altra non c’è Amrabat, tanto più che la partita con il Crotone è lì a dimostrare appunto il contrario con la presenza contemporanea in campo sia del marocchino ex Verona che del talento pugliese: gioca “Jack” per merito e per essere riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel centrocampo viola con pazienza e costanza.

Bonaventura ci ha messo qualche settimana in più del previsto a prendersi la Fiorentina, ma adesso è difficile rinunciarvi per gli equilibri che garantisce nelle due fasi di gioco. E’ il vero Jack a cui la Fiorentina si affida per risalire la classifica a passo svelto e dicesi, lasciarsi alle spalle finalmente la nuova stagione sotto tono da chiudere almeno nel modo giusto e programmare il futuro. Con lui, chiaramente. Lo riporta il Corriere dello Sport.

