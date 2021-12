Nico Gonzalez devastante a Bologna, i giornali si inchinano all’argentino, voti tutti da 7,5

Vince la Fiorentina a Bologna con un grandissimo Nico Gonzalez, il giocatore argentino fa l’assist per Maleh, si procura la punizione che porta al gol di Biraghi e si procura il rigore che porta il terzo gol viola con Vlahovic. Anche i giornali questa mattina celebrano la prestazione super di Nico Gonzalez, La Gazzetta dello Sport commenta cosi: “L’assist dello 0-1, la punizione presa dell’1-2 e il rigore procurato dell’1-3. Strepitoso e decisivo”. Questo il commento del Corriere dello Sport: “Fa la differenza: confeziona il pallone per il gol di Maleh, ottiene la punizione per il gol di Biraghi, poi conquista il rigore”. “Frizzante sulla destra, diventa la variabile impazzita per la difesa bolognese. Firma l’assist per Maleh, si guadagna con un guizzo il rigore” scrive Tuttosport per l’argentino. Ecco tutti i voti presi ieri da Nico Gonzalez

Labaro Viola: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

