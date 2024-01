Corriere dello Sport, La Lazio valuta Ikonè: la Fiorentina non lo lascia partire per meno di 10 milioni”

La Lazio cerca un esterno d’attacco per aumentare il ventaglio di scelte a disposizione di Sarri, anche se intavolare certe trattative a gennaio non è mai facile. Nelle ultime ore, stando a quanto raccolto dal Corriere dello Sport, è stata valutata la candidatura di Ikoné della Fiorentina. Il problema è ache al momento il tecnico viola Italiano è rimasto con due esterni a disposizione, ovvero lo stesso francese e Brekalo, ai quali si aggiunge Sottil che è però reduce da uno stop. Al momento Ikoné risulta dunque blindato, meno che non arrivi un’offerta da almeno 10 milioni. “La società viola, al rientro dall’Arabia, ha detto chiaramente al suo manager che questa è l’unica possibilità che può avvicinarlo alla partenza”, si legge. Lo riporta TMW.

REBUS ESTERNI. IKONÈ PUÒ LASCIARE FIRENZE