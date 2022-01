Stallo nella trattativa tra Kokorin e la Fiorentina per la rescissione consensuale del contratto

Giorni di mercato movimentati per la Fiorentina che, sistemata la grana Vlahovic, deve completare alcune cessioni per sfoltire ulteriormente la rosa. I due sul piede di partenza sono Aleksandr Kokorin e Sofyan Amrabat: il primo è al centro di un articolo del Corriere dello Sport in cui si ipotizzano i termini del suo addio. L’attaccante russo è stato finora una comparsa alla Fiorentina, con cui in un anno ha giocato solo qualche spezzone di gara, dimostrandosi poco affidabile sia per Prandelli e Iachini che per Italiano.

L’ipotesi più plausibile per la sua uscita è che si arrivi ad una rescissione, chiudendo così anticipatamente il rapporto professionale con una scelta che avvantaggerebbe sia la Fiorentina (che si libererebbe di uno stipendio pesante) che il giocatore, pronto ad accordarsi a zero con altre squadre. Nonostante questa sembri la decisione più logica, racconta il Corriere, la trattativa sta vivendo uno stallo, una perdita di tempo che rende difficile la risoluzione della vicenda. Lo riporta TMW

