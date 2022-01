Bucciantini ammette: “Manca la coerenza nelle battaglie che fa Commisso contro il sistema”

Marco Bucciantini, giornalista e commentatore, tifoso viola, ha parlato a Radio Bruno del comunicato della Curva Fiesole indirizzato a Commisso, le parole di Bucciantini:

“Manca la coerenza fino in fondo delle battaglie che fa Commisso e la Fiorentina. Vlahovic ha scatenato questa battaglia, perchè non ti potevi permettere di sederti al tavolo con il suo procuratore, essersi sentiti dire certe richieste ha scatenato tutto questo, io lo chiamo il pizzo. Io lo avrei tenuto a zero fino al 2023, avrei preso il massimo dalle sue prestazioni e avrei portato al massimo la Fiorentina nel risultato sportivo ma il dubbio era se questa situazione sarebbe stata sostenibile. Sul comunicato dalla Curva Fiesole mi sorprende questo dividere Commisso con Joe Barone, onestamente non lo capisco”