Zazzaroni rivela: “Telefonata tra Italiano e Sarri, incantato dai suoi principi di calcio”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato della Fiorentina nel suo editoriale sul quotidiano oggi in edicola, queste le sue parole sulla squadra viola e su Vincenzo Italiano:

“La fortuna sta aiutando l’audace Commisso, che a questo campionato chiede le risposte più importanti. La fortuna, certo: Rocco aveva inseguito la guida di Gattuso; registrati i dubbi di Rino, si era spostato su Juric (si narra di un confronto con Barone interrotto bruscamente), in seguito Gattuso si era convinto. E sappiamo com’è andata a finire. Italiano è stata la scelta della disperazione (per i tempi, non per altro): per averlo la Fiorentina ha rischiato di danneggiare i rapporti con lo Spezia. Italiano è una mano santa per una piazza che aveva bisogno di freschezza, energia e ambizioni. Anche personali. Ha idee chiare e un’evidente urgenza di perfezionamento: a febbraio telefonò per la prima volta a Sarri, che considera un maestro (a distanza), e si fece travolgere per oltre un’ora dai suoi princìpi di calcio”

VECINO: “BELLO TORNARE A FIRENZE, LA CONSIDERO CASA MIA”