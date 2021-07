Corriere dello Sport, ricambio generazionale Viola: sarà una Fiorentina giovane e spregiudicata

Sarà una Fiorentina giovane e spregiudicata. Come scritto nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina che sta nascendo sarà all’insegna del “ricambio generazionale”. Salutati i “vecchi leader” Ribery (38), Caceres (34) e Borja Valero (36), adesso saranno Dusan Vlahovic (21) e i suoi fratelli, con in testa Nicolas Gonzalez (23), l’acquisto più costoso della storia viola, a dover trascinare la squadra di Italiano. Tanti gli Under 25 chiamati a dare la scossa al presente viola, con Amrabat (24), Castrovilli (24) e lo stesso Maleh (22), acquistato lo scorso gennaio dal Venezia e che vestirà per la prima volta la maglia della Fiorentina in questo ritiro.

LEGGI ANCHE: