Corriere dello Sport, se Dragowski non giocherà a Cagliari chiederà la cessione alla Fiorentina

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport se domani dovesse giocare Terracciano titolare a Cagliari Dragowski potrebbe chiedere la cessione con conseguente rottura con la Fiorentina. La scadenza di contratto a giugno 2023 rende il futuro di Dragowski ancora più incerto quindi la separazione potrebbe arrivare a giugno ma con l’ennesima esclusione contro il Cagliari non è escluso che l’addio arrivi subito. Per il futuro, secondo il quotidiano, piacciono Cragno del Cagliari, Vicario dell’Empoli (ma di proprietà del Cagliari) e Carnesecchi, giovane portiere dell’Atalanta ma in prestito alla Cremonese.

IACHINI, CHE FLOP A PARMA. IN 6 PARTITE SOLO UNA VITTORIA