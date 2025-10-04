Corriere dello Sport spiega: “Con la Roma 3-4-2-1 con Fazzini e Ndour trequartisti dietro a Kean”

Il Corriere dello Sport si concentra sulla probabile formazione della Fiorentina contro la Roma. Secondo la testata romana la squadra sarà schierata con una difesa a tre composta da Pongracic, Pablo Marì e Ranieri. Pioli ha concluso la partita col Sigma con due trequartisti dietro la punta, per questo contro la squadra di Gasperini è probabile che si possa rivedere tale schieramento, anche grazie alle ottime prove di Fazzini e Ndour. Quest’ultimi potrebbero partire assieme anche perchè l’indicazione di giovedì è Gudmundsson in panchina. Il centrocampo potrebbe essere Nicolussi-Mandragora.