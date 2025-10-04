4 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:08

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport spiega: “Con la Roma 3-4-2-1 con Fazzini e Ndour trequartisti dietro a Kean”

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport spiega: “Con la Roma 3-4-2-1 con Fazzini e Ndour trequartisti dietro a Kean”

Redazione

4 Ottobre · 15:49

Aggiornamento: 4 Ottobre 2025 · 15:49

TAG:

Corriere dello SportFazziniFiorentinaNdourRoma

Condividi:

di

Il Corriere dello Sport si concentra sul possibile schieramento tattico della Fiorentina contro la Roma per la sfida di Domenica.

Il Corriere dello Sport si concentra sulla probabile formazione della Fiorentina contro la Roma. Secondo la testata romana la squadra sarà schierata con una difesa a tre composta da Pongracic, Pablo Marì e Ranieri. Pioli ha concluso la partita col Sigma con due trequartisti dietro la punta, per questo contro la squadra di Gasperini è probabile che si possa rivedere tale schieramento, anche grazie alle ottime prove di Fazzini e Ndour. Quest’ultimi potrebbero partire assieme anche perchè l’indicazione di giovedì è Gudmundsson in panchina. Il centrocampo potrebbe essere Nicolussi-Mandragora.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio