Dzeko torna in Serie A e svela: “Italia casa mia, voglio dare ancora qualcosa al calcio”

Il bosniaco si racconta al Corriere dello Sport e spiega le motivazioni dietro la scelta di vestire la maglia della Fiorentina a 40 anni

Edin Dzeko racconta il suo ritorno in Serie A. Il Corriere dello Sport, in edicola domani, proporrà un’intervista al centravanti bosniaco della Fiorentina, realizzata dal direttore Ivan Zazzaroni.

Sul proprio portale web, il quotidiano romano ha rilasciato alcuni passaggi della chiacchierata fra i due, a partire dall’elenco degli allenatori avuti in carriera da Dzeko, ben venti: “Non lo sapevo”, ha risposto l’ex, tra le altre di Manchester City e Wolfsburg.

Tra le domande pubblicate sul sito del quotidiano, spicca quella legata a cosa abbia spinto Dzeko, prossimo ai quarant’anni (li compirà a marzo 2026) a tornare in Serie A dopo la bella annata vissuta in Turchia con il Fenerbahçe di José Mourinho: “Ho vissuto otto anni in Italia, vestendo le maglie di due grandi club come Roma e Inter. Stavo benissimo, la mia famiglia è stata benissimo. I miei figli sono nati tutti in Italia, l’idea di continuare a vivere dopo il calcio in Italia c’è. Questo è un motivo, ma anche perché mi sentivo in grado di continuare a dare il mio contributo nel calcio italiano”.

Lo riporta tuttomercatoweb.com