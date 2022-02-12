Razzismo dei tifosi dell'Atalanta non ha avuto limiti, "Terrone" a Terracciano "Zingaro" a Milenkovic

Quello che è successo giovedi sera a Bergamo è stato un grave atto di razzismo da parte dei tifosi dell'Atalanta

Ora sappiamo che c’è almeno un posto, il Gewiss Stadium di Bergamo, dove le discriminazioni sono democratiche. Uno straniero e un meridionale vengono insultati alla stessa maniera. Sale il brusio sugli spalti e sembra di sentire il sergente maggiore Hartman, addestratore delle reclute marines in Full Metal Jacket, il capolavoro di Stanley Kubrick: «Io sono duro, ma giusto, qui non si fanno distinzioni razziali, qui si rispetta gentaglia come negri, ebrei, italiani o messicani». E così Terracciano, portiere della Fiorentina, nato in provincia di Caserta, giovedì sera per qualche hater è diventato un «terrone», mentre Nikola Milenkovic, nato invece a Belgrado, è più semplicemente uno «zingaro».

L’insulto è una cosa seria da queste parti. Nessuna preferenza, zero differenze anche fra nativi di Belgrado: proprio in questa stagione, sempre a Bergamo, Dusan Vlahovic venne offeso per giunta in favore di telecamere, come mesi dopo è accaduto al suo concittadino. Era l’11 settembre, l’attaccante, ora passato alla Juve, veniva intervistato e tutti poterono udire il coretto e il leit motiv: «Zingaro». Non che il vento della stupida e abitudinaria discriminazione (che poi è solo la premessa del razzismo) non soffi ovunque. Anche a Firenze un “goliarda” insultò Koulibaly, ma Fiorentina e Commisso si scusarono, si cercò e venne trovato l’autore a cui fu comminato il Daspo. Ma a Bergamo il governo del calcio, l’Atalanta, le forze dell’ordine e la magistratura non hanno fatto nulla, né a settembre né in questo giovedì di Coppa. Forse perché se il razzismo è democratico merita l’attenuante. Lo scrive il Corriere dello Sport

LA TELEFONATA TRA COMMISSO E TERRACCIANO

https://www.labaroviola.com/commisso-chiama-terracciano-orgoglioso-di-essere-terrone-come-te/164982/